Российская база в Таджикистане усилила режим работы из-за задержания боевиков

В Таджикистане российская военная база перешла на усиленный режим несения службы. Это произошло после того, как в интернете появилась информация о задержании в стране боевиков, готовивших атаки на базу. При этом, от спецслужб Таджикистана никакой официальной информации об этом российская сторона пока не получала.

Российская военная база в Таджикистане перешла на усиленный режим несения службы. Это произошло после появления в Сети информации о задержании в стране боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника командира базы Владимира Александрова.

"Мы пока не получали никакой информации от спецслужб Таджикистана, но после информации в интернете по приказу командира российская военная база перешла на усиленный режим, ведется разбирательство, о результатах будет сообщено во вторник утром", - отметил он.

Ранее стало известно, что в Таджикистане задержали группу боевиков ИГ в составе 12 человек. Они якобы планировали совершить теракты против 201-й российской военной базы.

Силы безопасности Таджикистана задержали их 4 ноября, сообщала таджикская служба "Радио Свобода", передает "Интерфакс".

Согласно информации СМИ, возглавлявший группу Вахдат Сухроб перебрался в Сирию через Киргизию, Иран и Турцию. В САР он воевал в составе ИГ против правительственных войск этой страны.

Задержанный якобы намеревался взорвать КПП российской военной базы. Кроме того, перед нападением, террористы рассчитывали взорвать среднюю школу, где обучаются дети российских военнослужащих.

Боевиков задержали спецслужбы в момент сходки в районе душанбинского цирка.