Скончался создатель комиксов Marvel Стэн Ли

В США на 96-м году жизни умер американский создатель комиксов Marvel Стэн Ли. Утром, 12 ноября, его доставили в больницу в Лос-Анджелесе, где позднее он скончался.

В Лос-Анджелесе в возрасте 95 лет скончался американский автор комиксов Стэн Ли. Об этом сообщает ТАСС.

О произошедшем рассказала дочь умершего. По ее словам, отца привезли в больницу утром, 12 ноября, где он впоследствии скончался.

В феврале Ли госпитализировали из-за проблем с сердцем и дыханием.

В сотрудничестве с несколькими художниками Стэн Ли создал таких популярных персонажей комиксов, как Человек-паук, Халк, Фантастическая четвёрка, Железный человек, Доктор Стрэндж, Тор, Люди Икс. Ранее он являлся президентом и председателем совета директоров издательства Marvel Comics.

Кроме того, Стэн Ли сыграл эпизодические роли в фильмах, которые были сняты по мотивам комиксов Marvel. В частности, он принимал участие в съемках "Мстителей", "Железного человека", "Тора", "Человека-паука", "Халка" и других.