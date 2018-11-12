США и Украина договорились противостоять "Северному потоку-2"

Глава Минэнерго США Рик Перри посетил Киев. Там он провел встречи с президентом Украины Петром Порошенко и главой МИД страны Павлом Климкиным. В ходе переговоров стороны условились совместно противодействовать реализации проекта "Северный поток — 2".

США и Украина будут совместно противодействовать реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

К такому соглашению пришли в ходе встречи в Киеве министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава Минэнерго США Рик Перри.

По мнению сторон, "Северный поток — 2" подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность.

Также Перри встретился с президентом Украины Петром Порошенко.

"Отмечена необходимость дальнейшего противодействия проекту "Северный поток — 2", а также диверсификации источников энергоносителей — в частности, путем расширения возможностей для поставок сжиженного газа из США", — говорится в сообщении на сайте украинского лидера, передает РИА Новости.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод должны построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пойдет в обход Украины, Белоруссии и Польши по территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.