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Обстрел Израиля из сектора Газа: погиб человек, более 50 пострадали

08:00
  • вторник
  • 13 ноября 2018

После ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа в больницу доставлены более 50 пострадавших. Сообщается об одном погибшем.

Резкое обострение ситуации в районе сектора Газа. Израиль в ответ на обстрелы со стороны Палестины нанёс массированный удар с земли и воздуха по позициям движения ХАМАС. Поражены более 70 целей - военные лагеря, наблюдательные посты, мастерские по производству оружия, подземные туннели. Серьезные повреждения получила и штаб-квартира главного телеканала ХАМАС - "Аль-Акса".

В ходе обстрелов погибли по меньшей мере трое палестинцев, еще 15 получили ранения. Тель-Авив со своей стороны сообщает об одном погибшем и 53 пострадавших, передает "Газета.Ru".

По данным израильских военных, накануне палестинские радикалы выпустили порядка 400 ракет и снарядов. Около ста из них удалось перехватить. Эскалация конфликта началась после воскресной операции израильского спецназа в палестинском анклаве.

Накануне к границе с сектором Газа были направлены дополнительные армейские силы. Президент Палестины Махмуд Аббас обратился к мировому сообществу с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию. На максимальной сдержанности всех участников конфликта настаивает генеральный секретарь ООН. Прекратить конфронтацию и вернуться к режиму прекращения огня призвал российский МИД.

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