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Россия доставила гуманитарную помощь в центр для беженцев в Хомсе

08:34
  • вторник
  • 13 ноября 2018

Российские военные доставили гуманитарную помощь в лагерь беженцев в сирийском Хомсе. Туда привезли 100 продуктовых пайков и 50 одеял, в которых остро нуждаются люди в преддверии зимы. Временным пристанищем для более 100 вынужденных переселенцев из Ракки и Идлиба стала школа в районе Кусур.

Два чемодана, два матраса, две плюшевых игрушки. Офицеры центра примирения и сотрудники Красного полумесяца помогают загрузить последнюю партию вещей, передает "ТВ Центр".

В Ракке на улице в мяч не поиграешь. Коалиция почти уничтожила ее бомбардировками и поставила на грань гуманитарной катастрофы. Район Кусур во время войны был одним из самых опасных мест в Хомсе. Здесь шли ожесточенные бои. Не осталось ни одного целого здания или дома. Чудом не пострадала только эта школа. Она и стала для беженцев временным пристанищем.

Обычно в сирийских домах держат канареек или щеглов. У беженцев – цыпленок. Им сейчас не до певчих. Цыпленка попытаются откормить крошками от хлебных лепешек. И потом забьют. Чтобы у самых маленьких было мясо.

Вернуться в Ракку или Идлиб сегодня нереально. Людей привозили в Хомс из уже опустевших лагерей. Те, кто еще остаются, верят, что их скитания тоже скоро закончатся. Военных из Центра примирения здесь хорошо знают. Часто привозят продукты. Среди беженцев немало людей с высшим образованием. Просят помочь найти работу. Но это сложно. Просьб всегда очень много и самых разных.

Военные всё записывают и обещают помочь. "В центре проживает 110 человек, 33 семьи, основная проблема у них теплые вещи, потому что наступает зимний сезон, ну и топливо", - рассказал представитель ЦПВС Аскольд Волошин.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Хомс.

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Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
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