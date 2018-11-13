В Госдуме предложили перечислять невостребованные банковские вклады в бюджет

В Государственной думе рассматривают предложение перевести в пользу государства невостребованные вклады из банков. Это может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг, которые себя никак не проявляют.

Депутаты Госдумы изучают возможность передачи банками в бюджет невостребованных вкладов, об этом РИА Новости сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, это может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг и участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют. Объем "зависших" средств оцениваются в миллиарды рублей.

Аксаков отметил, что уже есть оформленные и просчитанные предложения. Госдума плотно займется этим вопросом в следующем году.