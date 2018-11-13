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В Совфеде рассказали, почему Трамп не пожал руку Порошенко

09:12
  • вторник
  • 13 ноября 2018

Как можно оценить контакты Владимира Путина и Дональда Трампа? Какие перемены наметились в отношениях Вашингтона и Брюсселя? И почему американский президент проигнорировал Петра Порошенко? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил сенатор Константин Косачёв.

Итоги встречи мировых лидеров в Париже обсудили в программе "События. 25-й час". На вопросы Алексея Фролова ответил председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачёв.

"Я не думаю, что Трамп специально не пожал руку Порошенко. Мне кажется, украинский президент в той категории, в отношении которой даже не нужно задумываться: пожимать или не пожимать. Его не существует", - рассказал Косачёв.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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