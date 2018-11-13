Ляшко потребовал от Порошенко немедленно включить отопление в украинских городах

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко призвал немедленно решить вопрос с отоплением в стране. По его подсчетам, в стране мерзнут почти миллион жителей.

На Украине нужно немедленно решить проблему с отоплением. С таким требованием к президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману обратился лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко, передает "Газета.Ru".

"Я обращаюсь к Порошенко и Гройсману: включите немедленно людям газ, дайте тепло в квартиры! Миллионы людей не могут быть заложниками вашего непрофессионализма, безответственности, нечестности и аморальности", - говорится в видеообращении.

По подсчетам Ляшко, в стране не работает отопление у почти одного миллиона жителей. И если украинцам в ближайшее время не включат отопление, президент и премьер должны уйти в отставку.

"Дайте людям тепло, или уходите!", - потребовал политик.