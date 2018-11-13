Законопроект о продаже алкоголя в интернете раскритиковали и заблокировали

Минфин планировал, что продажи алкогольных напитков через интернет стартуют уже с 1 января, однако в государственно-правовом управлении президента посчитали, что эта инициатива противоречит российским законам.

Государственно-правовое управление президента подготовило негативный отзыв на законопроект Минфина о легализации продаж спиртного в интернете. Как сообщают "Известия", рассмотрение инициативы будет отложено до устранения замечаний и разногласий с другими ведомствами.

Источник издания в правительстве отметил, что законопроект вернули для нахождения компромисса. "Каким образом это будет сделано, неизвестно. Скорее всего, документ погрязнет в согласованиях, по нему очень трудно найти компромисс", - предположил собеседник журналистов.

К настоящему моменту уже очевидно, что Минфин не успеет доработать законопроект и внести его в Госдуму в 2018 году. Ведомство ранее планировало, что первый этап продаж спиртного в Сети стартует уже 1 января 2019 года. Впрочем, против интернет-торговли алкоголем выступил Минздрав.

Если бы законопроект Минфина прошел все необходимые процедуры, то уже в 2019 году россияне получили бы возможность покупать в интернете пиво, пивные напитки, вина и шампанское. С 2020 года к ним бы присоединились крепкие напитки. Ведомство рассчитывало, что реализация инициативы переведет 90 процентов нелегального рынка розничной продажи алкоголя в легальное поле.

Впрочем, как отмечается в отзыве ГПУ, целей законопроекта нельзя будет достигнуть на практике без внедрения действенных мер по пресечению незаконного оборота спиртного в Сети. В документе также не установлен эффективный правовой механизм, который позволяет продавцу удостовериться в возрасте покупателя спиртного. Кроме того, Минфин не предложил работоспособного способа обеспечить запреть на продажи алкоголя с 23 часов до 8 часов.