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СМИ узнали о планах ускорить взимание штрафов ГИБДД

09:37
  • вторник
  • 13 ноября 2018

С 2019 года России может заработать процедура упрощенного взыскания штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму до трех тысяч рублей, вынесенных с помощью камер. Деньги будут автоматически сниматься с банковских счетов неплательщиков.

В 2019 году в России могут ввести упрощенный порядок взыскания штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), об этом пишет газета "Коммерсант".

Эти изменения коснутся штрафов на сумму до трех тысяч рублей, вынесенных с помощью камер. Нарушитель получит уведомление на портал госуслуг или SMS-сообщение. Деньги будут автоматически списываться с банковского счета.

Если водитель не успевает за два дня заплатить штраф, например, в 500 рублей, то тогда с него снимут 1,5 тысячи рублей, т.е. с учетом исполнительского сбора. А если долг не удастся взыскать в течение 20 дней, будет возбуждено исполнительное производство.

Это нововведение нужно для того, чтобы минимизировать участие приставов в процедуре взыскания штрафов ПДД. По новым правилам этим будут заниматься специальные "должностные лица" в центральном аппарате Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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