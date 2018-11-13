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Представительство Крыма в Евросоюзе появится в следующем году

09:25
  • вторник
  • 13 ноября 2018

Представительство Крыма станет первой общественной организацией на территории ЕС, которая будет продвигать интересы полуострова на законных основаниях.

В Европе в начале 2019 года появится представительство Крыма, которое будет продвигать интересы полуострова. Как сообщают "Известия", рабочая группа по открытию организации в Брюсселе уже создана. Ожидается, что в перспективе данная инициатива позволит преодолеть антироссийский санкционный режим.

Сопредседатель V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров в беседе с изданием отметил, что представительство Крыма в ЕС станет первой общественной организации на территории Европы, которая на законных основаниях будет продвигать интересы полуострова.

"Учитывая настроения, которые наблюдались последнее время в ряде европейских стран, открытие представительства Республики Крым имеет важное значение не только для полуострова, но и для России в целом. Важно отметить, что организация будет иметь официальный лоббистский статус на территории ЕС", - сказал Назаров.

По его словам, инициативу поддержали действующие европейские политики, что "еще раз свидетельствует о постепенном изменении настроений в Европе по вопросу статуса Крыма".

Депутат бельгийского парламента Филипп Девинтер заявил газете, что создаваемое представительство может помочь европейским предпринимателям в реализации бизнес-проектов на полуострове, а также поспособствует более позитивной презентации полуострова для преодоления негативной повестки вокруг региона.

Официальная регистрация представительства Крыма в реестре Евросоюза позволит более активно вести работу на территории Европы, например, запрашивать встречи с официальными представителями, иметь доступ к различным статистическим данным и участвовать в заседаниях экспертных групп. Ожидается, что одним из первых проектов организации станнит восстановление связей между крымскими и европейскими городами.

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