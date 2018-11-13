Путин прибыл в Сингапур

Владимир Путин во вторник прибыл в Сингапур. Программа визита насыщенная. Российский президент примет участие в двух международных саммитах и проведет ряд двусторонних встреч с лидерами многих стран азиатско-тихоокеанского региона.

Первый день визита Владимира Путина на юг азиатского региона посвящен двусторонним отношениям России и Сингапура. Эта страна одна из самых маленьких в мире, однако на протяжении последних десятилетий она совершила настоящий экономический рывок. Теперь подобных успехов ожидают и в развитии сотрудничества между нашими государствами, передает "ТВ Центр".

Сингапур - это и страна, и город, который находится в самой южной точке материковой Азии. В прошлом рыбацкая деревня превратилась в мегаполис будущего благодаря легкости ведения здесь бизнеса. Власти сократили налоги, побороли коррупцию и бюрократию, и сюда потянулись инвесторы. Здесь реализуются передовые проекты в области высоких технологий, однако Сингапур сам практически ничего не производит, а покупает за границей. В городе даже питьевая вода импортная. Для России это возможность укрепить с регионом торговые отношения, так и происходит - за год товарооборот между нашими странами вырос почти вдвое. Мы экспортируем топливо и продукты химической промышленности, оборудование, транспорт, зерно, мясо, овощи, сахар. Покупаем фрукты, рыбу и технологии. Общий объем почти 4,5 миллиарда долларов.

В этом году отмечается 50-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. В знак дружбы российский и сингапурский лидеры решили принять участие в церемонии закладки первого камня в основание Российского культурного центра и православного храма, которые будут построены Сингапуре.

В стране на постоянной основе проживает около 4 тысяч россиян, еще около 80 тысяч наших соотечественников в качестве туристов посетили Сингапур в прошлом году. Государство делает все возможное, чтобы гости приезжали. Здесь возводится множество привлекательных для туристов объектов, кроме того страна вошла в тройку самых безопасных в мире. На улице не встретишь полицейских, потому что весь город находится под постоянным видеонаблюдением. А в дни проведения международных саммитов в усиление вышли роботы-полицейские. Еще накануне приезда лидеров меры безопасности в городе были повышены, но визуально это практически не заметно. Азиатская жизнь вокруг идет своим чередом.

В течение двух следующих дней Владимир Путин примет участие сразу в двух саммитах. Это встреча лидеров АСЕАН и 13-й Восточноазиатский саммит. А во вторник вечером российский лидер приглашен на государственный обед, который в его честь устраивает президент Сингапура.

Петр Вершинин, "ТВ Центр", Сингапур.