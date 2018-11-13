Израиль стягивает дополнительные силы к сектору Газа

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Израиль нанёс новые массированные авиаудары по позициям ХАМАС в секторе Газа. Поражены военные лагеря, наблюдательные посты, мастерские по производству оружия и подземные туннели. По меньшей мере, погибли три человека. Атака совершена в ответ на действия Палестины, с территории которой выпустили около 400 ракет. Сложившуюся ситуацию прокомментировали в российском МИД.

Яркие вспышки в ночном небе. Ракеты, выпущенные со стороны Палестины, нацелены на израильский город Ашкелон. Люди пытаются укрыться под деревьями и машинами, передает "ТВ Центр".

Одна из ракет залетела прямо в окно жилого дома. Израильские власти заявляют о 53-х раненых в результате бомбежки. Состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Вместе с тем, ряд СМИ сообщают об одном погибшем.

Армия Израиля ответила незамедлительно. В заявлении пресс-службы говорится о ста успешных ударах по военным объектам организации ХАМАС. Поражены военные лагеря, наблюдательные посты, подземные тоннели и оружейные мастерские.

Палестинские СМИ, в свою очередь, заявляют о как минимум трех погибших и множестве раненых. И о том, что целями атак стали и гражданские объекты. Сообщается, что ракеты попали в здание штаб-квартиры телеканала "Аль-Акса". Беспокойство эскалацией конфликта выразил палестинский лидер Махмуд Аббас.

С осуждением роста напряженности на Ближнем Востоке выступили представители ООН и ряда арабских государств. Поддержали коллег и в российском МИД.

"В Москве с глубокой озабоченностью восприняли эту опасную эскалацию, чреватую возобновлением масштабного военного противостояния вокруг сектора, что грозит новыми жертвами среди гражданского населения с обеих сторон, окончательным обрушением там гуманитарной ситуации. Призываем палестинцев и израильтян незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня, проявить сдержанность", - указали в ведомстве.

В последние часы новых ударов не зафиксировано. Однако о серьезности положения говорит тот факт, что Израиль стягивает к границе с сектором Газа танки и другую тяжелую технику.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".