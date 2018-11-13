На Украине около миллиона человек остались без тепла

Украина оказалась не готова начать новый отопительный сезон. Из-за долгов по газу без тепла остались около миллиона человек. В городе Кривой Рог возмущённые жители, добросовестно оплачивавшие все счета, выходят на акции протеста, которые местные СМИ уже окрестили "газовым Майданом".

Термометры в Кривом Роге минувшей ночью показывали -8. Дальше, очевидно, температура будет лишь опускаться - впереди декабрь. Но отопления в домах до сих пор нет. Так надо, объясняют неразумным жителям чиновники. Вода в трубы уже запущена, пока, правда, холодная. Чтобы нагреться, ей нужно время.

Жителей пытаются убедить, что те плохо знают законы физики. Но людям куда интереснее бы было послушать лекцию по другому предмету - экономике. Ведь они исправно платят за услуги ЖКХ, но у города при этом загадочным образом накопились внушительные долги. Именно из-за неуплаты поставки тепла в Кривой Рог прекратились.

Минувшей ночью в городе случился "газовый Майдан". Перед зданием "Криворожгаза" люди жгли покрышки и требовали, чтобы в их домах, наконец, включили отопление. На дверях нескольких котельных доведённые до отчаяния жители самовольно сорвали пломбы, а потом попытались штурмом взять офис газовой компании. Без тепла остаются почти 80 школ, десятки больниц и детских садов.

Отопление не работает почти у миллиона граждан Украины - в Херсоне, Павлограде, Каменском и ряде других городов. Там тоже местные власти задолжали за газ. И как удобно сейчас отдельным чиновникам в Киеве зарабатывать себе на этом очки. Сначала разобраться со срывом отопительного сезона строго призвал власти глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко, а следом лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

При таком наплевательством отношении к жителям власти осенью ещё и подняли тарифы на газ. Как объяснил в понедельник Пётр Порошенко, обойтись без этого было невозможно: иначе МВФ лишило бы Украину очередного транша, и стране пришлось бы забыть о развитии экономики. Что там с отоплением в домах простых украинцев, президент разбираться не спешит. У него дела поважнее – во вторник президент планирует встретиться с епископатом неканонической УПЦ. Цель собрания, как утверждают источники, заставить как можно большее число епископов поклясться в верности раскольническому Украинскому патриархату.

Вот и получается, что президент делает вид, что занят спасением души, чиновники решают свои вопросы, а кто и как будет платить за газ, думать на Украине некому. И только остаётся догадываться, откуда в стране берутся деньги на организацию детских лагерей, где из подростков готовят бойцов националистических отрядов? В одном из таких побывали журналисты агентства Associated Press. Им с гордостью продемонстрировали, как детей учат "убивать врагов".

Евгения Карих, Олег Гаврилов, "ТВ Центр".