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Под Петербургом мужчина открыл стрельбу в магазине

10:01
  • вторник
  • 13 ноября 2018

В пригороде Санкт-Петербурга посетитель магазина выстрелил из карабина в продавца-кассира. Работник магазина получил открытую рану предплечья, его госпитализировали. Подозреваемый задержан.

В пригороде Санкт-Петербурга покупатель ранил кассира из карабина "Сайга", об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел ночью в Кудрово в круглосуточном магазине по улице Центральная. Между 32-летним мужчиной и 33-летним работником магазина завязалась перепалка. Внезапно покупатель достал гладкоствольный карабин "Сайга" и выстрелил в кассира. Пострадавшего госпитализировали с открытой раной предплечья.

Злоумышленник задержан на месте происшествия. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.  

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