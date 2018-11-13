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Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали 44 человека

10:31
  • вторник
  • 13 ноября 2018

Число погибших от лесных пожаров в Калифорнии достигло 44 человек. Еще более 200 числятся пропавшими без вести.

Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния возросло до 44 человек, об этом сообщает ABC News.

Еще более 200 человек числятся пропавшими без вести. Накануне сообщалось о 31 погибшем.

Ноябрьские лесные пожары уже признаны самыми разрушительными в истории Калифорнии. В общей сложности эвакуированы более 300 тысяч человек. От огня пострадали территории площадью более 800 квадратных километров. Стихийное бедствие разрушило более семи тысяч домов. Город Парадайз на севере штата оказался практически уничтожен огнем.

В Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Тушение пожаров в регионе осложняет сухая растительность и порывистый ветер.

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