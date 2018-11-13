Австрия отказалась назвать третью страну, разоблачившую "российского шпиона"

Генсек МВД Австрии не стал называть "дружественную службу" из третьей страны, которая вскрыла деятельность разведчиков в стране. При этом он выразил надежду, что отношения между странами после скандала не испортятся.

Генеральный секретарь МВД Австрии Петер Гольдгрубер отказался комментировать сообщения местных СМИ о том, что информацию о шпионской активности в пользу России Вене передала спецслужба третьей страны.

"Я не могу это комментировать, потому что не могу проверить качество информации", - заявил Гольдгрубер в беседе с РИА "Новости".

При этом он отметил, что скорейшее прояснение ситуации позволит избежать конфликта между государствами. "Я надеюсь и ожидаю, что они быстро будут работать и сделают все для того, чтобы многочисленные области нашего сотрудничества не пострадали и мы имели основу для хорошего сотрудничества в будущем. Чем быстрее мы все проясним, тем лучше для продолжения нашего сотрудничества", - сказал представитель МВД.

Ранее австрийская газета Kleine Zeitung, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что наводку на "российского шпиона" Австрия получила от Великобритании. В публикации издания говорится, что таким образом Лондон пытается отдалить дружелюбно настроенное к Москве правительство Австрии.

Ранее австрийское Минобороны объявило о задержании экс-полковника вооруженных сил, который на протяжении 20 лет шпионил в интересах России. В ведомстве отметили, что узнали об этом несколько недель назад от некой "дружественной службы".

Глава МИД России Сергей Лавров на это заявил, что был неприятно удивлен нежеланием Австрии напрямую адресовать Москве свои подозрения. "Наши западные партнеры взяли за правило прибегать к микрофонной, мегафонной дипломатии. Обвиняя нас публично, требуя публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего неизвестно", - сказал Лавров.