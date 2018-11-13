Турция предоставила шести странам аудиозапись убийства Хашогги

Турецкие власти поделились аудиозаписью убийства журналиста Джамаля Хашогги с несколькими странами, включая Саудовскую Аравию. По словам Эрдогана, офицер саудовской разведки был шокирован содержанием ленты.

Турция поделилась аудиозаписью убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги с США, Францией, Канадой, Германией, Великобританией, а также Саудовской Аравией, рассказал в беседе с газетой Hurriyet турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, саудовский офицер во время прослушивания ленты испытал настоящий шок.

"Все, кто просил, прослушали аудиозапись этого убийства. Наша разведка ничего не скрывала. Содержание ленты - настоящая трагедия. Даже офицер саудовской разведки был шокирован, когда прослушал запись. Как он сказал, этот парень (убийца), возможно, использует героин, только человек на героине может сделать такое", - заявил Эрдоган (цитата по РИА "Новости").

Турецкий лидер подчеркнул, что генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб препятствует проведению расследования. Он также отметил, что причастные к преступлению точно входят в число 18 высокопоставленных саудовских чиновников, которые в день убийства журналиста были направлены в Стамбул. Помимо них, должен быть установлен и тот, кто отдал им приказ, добавил Эрдоган.

Джамаль Хашогги, работавший обозревателем в The Washington Post, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие правоохранители настаивают на том, что убийство Хашогги было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Ранее турецкие власти заявили о наличии неких доказательств, которые еще не были обнародованы. По словам Эрдогана, Турция будет "терпеливо ждать" подходящего момента.