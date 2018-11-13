Минтранс Дании признал собачьи упряжки официальным видом транспорта

Министерство транспорта Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспорта. С 1 января 2019 года на них можно будет ездить по автодорогам.

Министерство транспорта Дании решили официально признать собачьи упряжки городским транспортом, об этом пишет МИР24.

С 1 января 2019 года на упряжках можно будет ездить по автодорогам наравне с другим транспортом. Ранее на собачьих упряжках разрешалось ездить только в специально отведенных местах.

Власти полагают, что в целом собачьими упряжками будут пользоваться на прогулках и в качестве активного отдыха, а не как основным видом транспорта.