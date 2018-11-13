В Минобороны оценили состояние "Адмирала Кузнецова" после ЧП с краном

В Минобороны заявили об отсутствии значительных повреждений у авианесущего крейсера "Адмирала Кузнецова" после ЧП. В ночь на 30 октября в Мурманске затонул плавучий док, результате чего на палубу крейсера упал кран.

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" не получил значительных повреждений при падении крана на палубу, об этом РИА Новости сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что модернизация "Адмирала Кузнецова" должна завершиться в четвертом квартале 2022 года. Ранее сообщалось, что крейсер будет передан флоту после ремонта к середине 2021 года.

В ночь на 30 октября в Мурманске затонул плавучий док ПД-50. В результате инцидента упал башенный кран, он пробил палубу авианосца. Крейсер отбуксировали на 35-й судоремонтный завод. В результате аварии пострадали четыре человека, еще один человек пропал без вести.

Корабль "Адмирал Кузнецов" - единственный российский авианосец. Сейчас он проходит модернизацию.