Бывшего вице-премьера Белоруссии назначили послом в России

Послом Белоруссии в России назначен бывший вице-премьер страны Владимир Семашко. Соотвествующее решение принял президент республики Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом республики в России бывшего вице-премьера Владимира Семашко, об этом пишет БелТА.

Также Семашко назначен полномочным представителем Беларуси при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, специальным представителем Беларуси по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.

С 2014 по август 2018 года Семашко работал в должности заместителя председателя правительства Белоруссии, до этого в течение нескольких лет занимал пост первого вице-премьера. В правительстве он курировал сферы промышленности и топливно-энергетического комплекса.