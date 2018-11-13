ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роскомнадзор дал Google две недели на подключение к реестру запрещенной информации

12:40
  • вторник
  • 13 ноября 2018

Представитель поисковика Google в среду, 14 ноября, приедет в офис Роскомнадзора, чтобы обсудить ситуацию вокруг национальной системы фильтрации запрещенного контента, к которой компания до сих пор не подключилась.

Роскомнадзор 26 ноября передаст в суд протокол в отношении Google за неподключение к системе фильтрации запрещенного контента, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.

"26 ноября мы фактически этот процесс административный завершим, и дело о штрафе транснациональной компании Google будет передано в суд", - заявил Жаров, отметив, что если Google начнет процесс подключения к реестру, то результат судебного рассмотрения может измениться в лучшую для компании сторону.

По словам чиновника, в среду, 14 ноября, в Роскомнадзоре состоится встреча с менеджером Google, в ходе которой будет обсуждаться, в том числе, и вопрос фильтрации запрещенного контента. "В своем письме ко мне компания Google указывает, что считает, что российское законодательство выполняет, мы считаем, что они его не выполняют, потому что интерфейса, через который загружается единый реестр запрещенной информации, к нему компания Google не подключилась", - сказал Жаров.

В соответствии со статьей 15.8 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" действующие на территории России операторы обязаны исключить из поисковой выдачи заблокированные интернет-сайты. В случае нарушения закона Роскомнадзор может взыскать с Google до 700 тысяч рублей.

Читайте также:
Главное сегодня
Роскомнадзор
Роскомнадзор
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение