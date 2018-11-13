Роскомнадзор дал Google две недели на подключение к реестру запрещенной информации

Представитель поисковика Google в среду, 14 ноября, приедет в офис Роскомнадзора, чтобы обсудить ситуацию вокруг национальной системы фильтрации запрещенного контента, к которой компания до сих пор не подключилась.

Роскомнадзор 26 ноября передаст в суд протокол в отношении Google за неподключение к системе фильтрации запрещенного контента, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.

"26 ноября мы фактически этот процесс административный завершим, и дело о штрафе транснациональной компании Google будет передано в суд", - заявил Жаров, отметив, что если Google начнет процесс подключения к реестру, то результат судебного рассмотрения может измениться в лучшую для компании сторону.

По словам чиновника, в среду, 14 ноября, в Роскомнадзоре состоится встреча с менеджером Google, в ходе которой будет обсуждаться, в том числе, и вопрос фильтрации запрещенного контента. "В своем письме ко мне компания Google указывает, что считает, что российское законодательство выполняет, мы считаем, что они его не выполняют, потому что интерфейса, через который загружается единый реестр запрещенной информации, к нему компания Google не подключилась", - сказал Жаров.

В соответствии со статьей 15.8 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" действующие на территории России операторы обязаны исключить из поисковой выдачи заблокированные интернет-сайты. В случае нарушения закона Роскомнадзор может взыскать с Google до 700 тысяч рублей.