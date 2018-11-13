Улюкаев рассказал о жизни в колонии

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев работает в ИК-1 библиотекарем, скучает по семье и занимается спортом.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывающий наказание за взятку, рассказал о своей жизни в колонии. Подробности он написал в письме, которое оказалось в распоряжении News.Ru.

31 июля стало известно, что Улюкаев устроился библиотекарем в колонию. По его словам, она насчитывает 15 тысяч книг классических и современных авторов, в основном художественных.

"Более 300 читателей. Причем читают не только детективы и фэнтези, но и серьезные книги названных и иных серьезных авторов. Бывают и довольно интересные обсуждения", - написал Улюкаев.

Что касается здоровья, то 62-летний экс-министр старается делать зарядку, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме.

"С йогой сейчас похуже — негде заниматься, но отдельные элементы в зарядку включаю", - отметил он.

Улюкаев добавил, что в колонии скучает только по своим родным и близким. А комментировать состояние российской экономики не будет, так как не располагает "необходимой для этого информацией".

Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима в декабре 2017 года. Экс-министр экономического развития был признан виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку компанией "Башнефти".

Сейчас он отбывает наказание в ИК-1 в Тверской области. Это исправительная колония строгого режима для впервые осужденных.