ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о расширении мер поддержки резидентов технопарков

14:13
  • вторник
  • 13 ноября 2018

Сергей Собянин и директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник посетили технопарк "Прецизионные радиолазерные системы", созданный на базе предприятия Роскосмоса. В ходе осмотра мэр Москвы объявил о принятом решении увеличить объёмы поддержки резидентов.

Резиденты технопарков получат дополнительные льготы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения технопарка "Прецизионные радиолазерные системы", сообщает "ТВ Центр".

"Мы с Роскосмосом реализуем большую программу по развитию предприятий в Москве - здание мощного космического центра. Москва вообще является одним из самых крупнейших бластеров по развитию космической отрасли, и вот одно из этих направлений - создание технопарков и промкомплексов на территории Москвы. Первый технопарк создан на базе одного из корпусов вашего предприятия. Это дополнительные льготы, возможности, субсидии и так далее", - отметил Собянин.

Новости по теме
Сергей Собянин в технопарке "Прецизионные радиолазерные системы"
Сергей Собянин в технопарке "Прецизионные радиолазерные системы"
Технопарк "Прецизионные радиолазерные системы"
Технопарк "Прецизионные радиолазерные системы"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение