Собянин рассказал о расширении мер поддержки резидентов технопарков

Сергей Собянин и директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник посетили технопарк "Прецизионные радиолазерные системы", созданный на базе предприятия Роскосмоса. В ходе осмотра мэр Москвы объявил о принятом решении увеличить объёмы поддержки резидентов.

Резиденты технопарков получат дополнительные льготы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения технопарка "Прецизионные радиолазерные системы", сообщает "ТВ Центр".

"Мы с Роскосмосом реализуем большую программу по развитию предприятий в Москве - здание мощного космического центра. Москва вообще является одним из самых крупнейших бластеров по развитию космической отрасли, и вот одно из этих направлений - создание технопарков и промкомплексов на территории Москвы. Первый технопарк создан на базе одного из корпусов вашего предприятия. Это дополнительные льготы, возможности, субсидии и так далее", - отметил Собянин.