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Полиция Португалии задержала двух американских военных

13:15
  • вторник
  • 13 ноября 2018

Правоохранители в Лиссабоне задержали двух моряков с авианосца ВМС США "Гарри Трумэн". Военнослужащие подозреваются в совершении разбойного нападения.

Португальская полиция арестовала двух военнослужащих с авианосца ВМС США "Гарри Трумэн", который находится с визитом в столице страны Лиссабоне, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ. Американские моряки подозреваются в совершении разбойного нападения.

По предварительным данным, военнослужащие напали на водителя такси, избили его и отобрали мобильный телефон. Водитель был госпитализирован, однако смог описать полицейским внешность нападавших. Судьба моряков решится в суде.

Как отмечается, на заседании присутствует представитель посольства США в Португалии, представитель португальского флота, а также адвокат.

Авианосец "Гарри Трумэн" зашел в Лиссабон с четырехдневным визитом в минувшую субботу. Планировалось, что члены экипажа познакомятся с достопримечательностями города, а также примут участие в различных культурных мероприятиях по случаю годовщины окончания Первой мировой войны.

В конце октября "Гарри Трумэн" принимал участие в крупнейших с момента окончания холодной войны учениях НАТО "Единый трезубец-2018". В маневрах, помимо авианосца, были задействованы 50 тысяч человек, 10 тысяч боевых машин, 150 самолетов и вертолетов, а также 60 кораблей.

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