ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Похитителей антиквариата на 6 млн рублей поймали в Москве

15:01
  • вторник
  • 13 ноября 2018

Столичные полицейские задержали двоих мужчин, которые похитили более 10 древних японских ваз с Антикварного салона в Москве. Ущерб от их действий оценили в шесть миллионов рублей.

12 древних японских ваз, 3 портсигара и тарелку из перегородчатой эмали на сумму 6 миллионов рублей похитили жители Подмосковья, но были схвачены по горячим следам. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Артефакты были выставлены на Антикварном салоне в ЦДХ на Крымском валу. Как выяснилось, не все пришли просто полюбоваться тонкой работой древних мастеров. Камеры видеонаблюдения зафиксировали то, что происходило уже после выставки. На кадрах видно, как владелец коллекции грузит в машину экспонаты, потом уходит. Тут же появляются двое неизвестных, отключают сигнализацию, открывают багажник и хватают коробку.

Найти злоумышленников удалось до того, как они успели сбыть раритеты.

Главное сегодня
Момент кражи из автомобиля
Момент кражи из автомобиля
Похищенный антиквариат
Похищенный антиквариат
Подозреваемые в похищении антиквариата
Подозреваемые в похищении антиквариата
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение