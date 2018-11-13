Похитителей антиквариата на 6 млн рублей поймали в Москве

Столичные полицейские задержали двоих мужчин, которые похитили более 10 древних японских ваз с Антикварного салона в Москве. Ущерб от их действий оценили в шесть миллионов рублей.

12 древних японских ваз, 3 портсигара и тарелку из перегородчатой эмали на сумму 6 миллионов рублей похитили жители Подмосковья, но были схвачены по горячим следам. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Артефакты были выставлены на Антикварном салоне в ЦДХ на Крымском валу. Как выяснилось, не все пришли просто полюбоваться тонкой работой древних мастеров. Камеры видеонаблюдения зафиксировали то, что происходило уже после выставки. На кадрах видно, как владелец коллекции грузит в машину экспонаты, потом уходит. Тут же появляются двое неизвестных, отключают сигнализацию, открывают багажник и хватают коробку.

Найти злоумышленников удалось до того, как они успели сбыть раритеты.