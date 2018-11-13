Столичное фермерство: как Москва поддерживает сельхозпроизводителей

С 1 января субсидии городским фермерам - производителям молока - увеличатся вдвое. На эти деньги можно будет закупить новую технику, удобрения, коров, а ещё организовать сбыт продукции.

Желание жить в Москве и быть фермером, оказывается, прекрасно совмещаются, сообщает "ТВ Центр". Хозяйство, конечно, далеко от Кремля и исторического центра, но при этом не спрятано от людских глаз. А исходя из масштабов столицы поездка за свежим молоком занимает совсем немного времени. Алексей Бурков занимается своей фермой уже 10 лет, а начиналось все с вполне понятного желания остаться на плаву в преддверии финансового кризиса. Как шутит, сейчас в хозяйстве настоящий зоопарк.

​"Думаю: семью-то надо кормить! Поэтому решил сначала три коровы купить, потом еще четыре коровы. Ну и кончилось все тем, что сейчас у меня 50 коров. Сюда приезжает много людей, в том числе с детьми, хотят пообщаться с животными. Это раз. Во-вторых, хотят потреблять разную продукцию: то есть не только молоко, а может быть яйца, курочку. Поэтому к этому и пришли", - рассказывает фермер.

​Семейный бизнес превратился в полноценное предприятие. Учиться приходилось на своем опыте и ошибках. Советов по фермерству спрашивать было не у кого, тогда эта отрасль в столице практически не развивалась. Сейчас поддержка производства сельскохозяйственной продукции в приоритете у правительства Москвы.

​"Самое главное, что она очень разноплановая. Ну, самое главное - это субсидии. Я пользуюсь субсидиями на молоко", - говорит Бурков.

​Все это позволило нарастить поголовье крупного скота и даже увеличить количество надоев. А два года назад предприятие ввело в строй мини-цех по производству сыров. Ну а чем больше продукции, тем больше возможностей для сбыта. В этом тоже помогает город - московские фермеры за последние пару лет стали завсегдатаями различных столичных фестивалей.

​"Решение правительства Москвы о выделении дополнительных субсидий даст толчок к развитию не только молочного производства, но и всего нашего сельскохозяйственного предприятия", - объясняет генеральный директор сельскохозяйственного предприятия Владимир Фокин.

​Закон о повышении субсидий вступит в силу с 1 января, постановление уже подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В этом году было принято беспрецедентное решение, когда Сергей Семенович повысил субсидию, ну, к примеру, молокоперерабатывающим предприятиям и тем фермерам, которые содержат племенные стада - в два раза", - рассказывает руководитель Департамента торговли и услуг Москвы ​Алексей Немерюк.

Следующий шаг правительства Москвы - увеличить объем бюджетных средств на поддержку сельхозтоваропроизводителей. Эти меры, безусловно, станут стимулом для фермерских хозяйств.

​Александра Сергомасова, Дмитрий Шаракин, Владислав Сенченков. "ТВ Центр".