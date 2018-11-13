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Военная прокуратура расскажет как противостоять коррупции

15:16
  • вторник
  • 13 ноября 2018

Горячая линия открыта в Московской городской военной прокуратуре. По телефону специалисты расскажут, как себя вести в случае коррупционных правонарушений.

В Московской городской военной прокуратуре проходит прямая телефонная линия. Как сообщает "ТВ Центр", в частности, можно получить разъяснения по действующему антикоррупционному законодательству. Специалисты также подскажут, как себя вести, если вам стало известно о случаях коррупции. Звонки будут принимать до 5 часов вечера по телефону +7-495-693-56-21.

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