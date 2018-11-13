ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мэй заявила о завершающей стадии переговоров по Brexit

13:54
  • вторник
  • 13 ноября 2018

Переговоры по Brexit завершаются, но Лондон не согласится на "сделку любой ценой". Ключевой проблемой является вопрос о границах и целостности Великобритании.

Переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза находятся на завершающей стадии, передает РИА Новости.

Премьер-министр Тереза Мэй подчеркнула, что переговоры по Brexit отвечают национальным интересам, поэтому в этом вопросе должны приниматься "правильные, а не легкие решения".

"Соглашения любой ценой не будет", - подчеркнула Мэй.

Великобритания намерена выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года. Ключевая проблема Brexit - это вопрос об ирландской границе. Лондон не должен допустить не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit и при этом не нарушить целостность Соединенного Королевства.

Читайте также:
Новости по теме
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение