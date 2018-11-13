Мэй заявила о завершающей стадии переговоров по Brexit

Переговоры по Brexit завершаются, но Лондон не согласится на "сделку любой ценой". Ключевой проблемой является вопрос о границах и целостности Великобритании.

Переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза находятся на завершающей стадии, передает РИА Новости.

Премьер-министр Тереза Мэй подчеркнула, что переговоры по Brexit отвечают национальным интересам, поэтому в этом вопросе должны приниматься "правильные, а не легкие решения".

"Соглашения любой ценой не будет", - подчеркнула Мэй.

Великобритания намерена выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года. Ключевая проблема Brexit - это вопрос об ирландской границе. Лондон не должен допустить не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit и при этом не нарушить целостность Соединенного Королевства.