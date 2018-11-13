Путин дал старт возведению российского культурного центра в Сингапуре

Владимир Путин в Сингапуре принял участие в торжественной церемонии закладки первого камня в основание Российского культурного центра.

Противодействие терроризму, региональная безопасность, а также укрепление инвестиционного и торгового сотрудничества с Юго-Восточной Азией. Владимир Путин впервые с государственным визитом в Сингапуре, передает "ТВ Центр".

Особое значение эта поездка имеет ещё и потому, что страны отмечают полувековой юбилей установления дипломатических отношений. Официальная часть встречи прошла в резиденции сингапурского лидера Халимы Якоб. Президенты приняли участие в совместной церемонии фотографирования и удалились для беседы в закрытом режиме.

Там же во дворце Владимир Путин оставил запись в книге почётных гостей. Кроме того, во вторник в присутствии глав государств состоялась закладка первого камня в основание Российского культурного центра в Сингапуре.