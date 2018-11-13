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В Москве приостановил работу визовый центр Испании

14:33
  • вторник
  • 13 ноября 2018

В Москве временно закрылся визовый центр Испании BLS на Калужской площади в связи с "непредвиденными обстоятельствами". По данным СМИ, правоохранительные органы проводят обыск и выемку документов.

Визовый центр Испании BLS на Калужской площади в Москве приостановил работу, передает агентство "Москва".

"В связи с непредвиденными обстоятельствами, визовый центр Испании BLS в Москве временно закрыт <…> Пожалуйста, настаивайте на оказании дополнительных платных услуг, доступных в визовом центре BLS International. Оформление предварительной записи, списки документов и бланки анкеты-заявления на визу доступны бесплатно в визовом центре Испании", - говорится в сообщении.

Источник "Интерфакса" сообщает, что в здании идет обыск и выемка документов.

"Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск и выемку документов по ранее выданным конкретным гражданам визам", - рассказал собеседник агентства.

Визовые центры в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и Ростове-на-Дону работают по обычному графику.

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