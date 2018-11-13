Победим болезнь: для Алеши Гусева собрали почти 2 млн рублей

Зрители "ТВ Центра" собрали почти два миллиона рублей на лечение девятилетнего Алеши Гусева, которому срочно требуется трансплантация костного мозга. Мы благодарим всех, кто оказался неравнодушен к судьбе ребенка!

Почти 2 миллиона рублей удалось собрать зрителям телеканала "ТВ Центр" на лечение 9-летнего Алёши Гусева. Накануне мы рассказывали о том, что мальчику срочно требуется помощь.

Алёша страдает тяжёлым заболеванием крови и ему требуется трансплантация костного мозга. Донора нашли в Германии, он готов отдать свои клетки безвозмездно, но за активацию и доставку биоматериала нужно заплатить. Мы благодарим всех, кто оказался неравнодушным к судьбе ребёнка. У фонда "Подари жизнь" ещё много подопечных, которые нуждаются в помощи.

Кстати, сегодня - Всемирный день доброты: самое время, чтобы помочь! Для этого необходимо отправить любую сумму цифрами в тексте SMSна номер 6162. Сделать это можно в любое время.

