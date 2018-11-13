Автором башни-колонны на ВДНХ оказался Эль Лисицкий

На ВДНХ установили авторство башни-колонны у павильона "Рыболовство". Создателем оказался художник и архитектор Эль Лисицкий.

Спустя 80 лет специалисты установили авторство декоративной колонны-башни на ВДНХ, которая находится у павильона "Рыболовство". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Оказалось, что её автор — художник и архитектор Эль Лисицкий. Выяснить это удалось при составлении каталогов Третьяковской галереи. Лисицкий действительно работал на ВДНХ в конце 30-ых годов главным художником. В частности, создавал концепцию для павильонов. Последние годы он занимался созданием рекламных конструкций. Декоративная башня могла служить указателем к павильонам "Прудовое хозяйство" и "Рыбное хозяйство".