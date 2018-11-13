Песков рассказал, кто руководит страной в отсутствие Путина и Медведева

Одновременное временное отсутствие в России президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева не мешает им управлять страной. Современные технологии позволяют осуществлять это из любой точки мира.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал одновременное отсутствие в стране главы государства Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает ТАСС.

На данный момент Путин находится с государственным визитом в Сингапуре, а Медведев представляет Россию на международной конференции по Ливии в Палермо.

Песков объяснил, что в Кремле стараются не допускать подобных случаев, но когда такое происходит, то современные технологии позволяют руководству страны в полной мере осуществлять свои функции.

"Современные спутниковые и иные средства коммуникации, в том числе закрытые, позволяют и председателю правительства, и главе государства исполнять свои обязанности практически в полном объеме вне зависимости от того, где они находятся", - рассказал спикер Кремля.