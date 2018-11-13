В Москве ребенок позвонил в школу и рассказал о заложенной бомбе

В Москве ребенок позвонил в школу №7, которая расположена на улице Крупской и сообщил об угрозе взрыва. В результате из здания эвакуированы более 400 человек.

В Москве из школы № 7, расположенной на улице Крупской эвакуированы 413 человек. Это произошло после того, как в учебное заведение позвонил ребенок и сообщил об угрозе взрыва, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Среди эвакуированных 376 учеников. Всех детей отпустили домой.

В настоящее время полицейские и кинологи с собаками обследуют школу.