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В Москве ребенок позвонил в школу и рассказал о заложенной бомбе

15:40
  • вторник
  • 13 ноября 2018

В Москве ребенок позвонил в школу №7, которая расположена на улице Крупской и сообщил об угрозе взрыва. В результате из здания эвакуированы более 400 человек.

В Москве из школы № 7, расположенной на улице Крупской эвакуированы 413 человек. Это произошло после того, как в учебное заведение позвонил ребенок и сообщил об угрозе взрыва, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Среди эвакуированных 376 учеников. Всех детей отпустили домой.

В настоящее время полицейские и кинологи с собаками обследуют школу.

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