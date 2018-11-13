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Трамп унизил Францию и призвал вернуть ей былое величие

16:32
  • вторник
  • 13 ноября 2018

Французы в годы Второй мировой войны начали учить немецкий язык в Париже, пока им на помощь не пришли США. Об этом заявил Дональд Трамп, комментируя идею Эмманюэля Макрона о создании европейской армии для защиты от США, России и Китая.

Дональд Трамп уничижительно отозвался о роли Франции в Первой и Второй Мировых войнах. По мнению американского президента, французы уже начали учить немецкий язык, когда спасать их пришли США.

В такой резкой манере Трамп прокомментировал идею Эмманюэля Макрона создать европейскую армию для защиты от ряда стран, в том числе США.

"Макрон предлагает создать собственную армию, чтобы защитить Европу от США, Китая и России. Однако это была Германия в Первой и Второй мировых войнах. И чем это обернулось для Франции? Они начали учить в Париже немецкий язык, прежде, чем туда пришли США", - написал Трамп в твиттере.

Спустя несколько часов хозяин Белого дома сменил гнев на милость. В его микроблоге появилось сообщение "MAKE FRANCE GREAT AGAIN" ("Вернем Франции былое величие", измененный вариант предвыборного лозунга Трампа). По его мнению, Эмманюэль Макрон страдает от низкого рейтинга, а также от высокого уровня безработицы, и своими заявлениями пытается перевести дискуссию на другую тему.

"Но нет более националистической страны, чем Франция! Очень гордый народ! Сделаем Францию снова великой!" - заявил Трамп.

Ранее президент Франции заявил, что Европе для успешной обороны нужна собственная армия, которая не будет зависеть от США. Слова Макрона оскорбили президента Трампа. По его мнению, Европе для начала неплохо было бы "оплачивать свою долю расходов в НАТО".

Позиция Франции и французов в годы Второй мировой войны до сих вызывает споры. Париж объявил войну Германии уже 3 сентября 1939 года, однако первые серьезные столкновения армий двух стран произошли только в середине мая 1940 года. Уже через месяц германские войска заняли Париж, а 22 июня Франция капитулировала.

По воспоминаниям Шарля де Голля, во время подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии в Карлсхорте генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, увидев представителя Франции, иронично воскликнул: "Ба! И французы здесь".

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