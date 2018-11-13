Россия готова заняться восстановлением экономики Ливии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что страна готова заняться восстановлением экономики и социальной сферы Ливии. Также он отметил, что Россия намерена сделать все возможное, чтобы на ливийской земле установился прочный мир.

Россия готова принять участие в восстановлении экономики и социальной сферы Ливии. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

"Восстановление экономики, восстановление социальной сферы, перспективные проекты, которые можно и нужно восстановить, - это тоже ключ к возобновлению нормальной жизни в Ливии", - отметил Медведев в ходе конференции по Ливии, которая проходит в Италии.

Также он заявил, что Россия намерена сделать все возможное, чтобы на ливийской земле установился прочный мир.

"Мы намерены сделать все возможное, чтобы на ливийской земле установился прочный мир, а ее трагический опыт миновал другие государства", - подчеркнул российский премьер.

При этом он отметил сложность организации диалога с учетом даже перемещений по залу переговоров представителей ливийских делегаций.

Вместе с тем, он считает, что все стороны должны пойти на компромисс в ливийском урегулировании. В противном случае, прежние договоренности "взорвутся".

"Очевидно, что достижение подобных соглашений невозможно без взаимных компромиссов, которые должны быть продемонстрированы всеми сторонами. Потому что в противном случае те договоренности, те решения, которые возникнут, рано или поздно будут снова взорваны", - сказал Медведев.

По его словам, Россия заинтересована в ливийском урегулировании.

"Целый ряд проблем, вы знаете, в настоящий момент проистекает прямо из Ливии. Речь идет о бандитах, наркоторговцах, о распространении радикальной идеологии - все это через различные каналы попадает в Европу, может попасть и в нашу страну", - отметил глава российского правительства.

В Ливии с 2014 года идет гражданская война. В ней участвуют исламистские группировки, а также международно признанное правительство.

В 2011 году в Ливии начались антиправительственные демонстрации во время Арабской весны. Лидер страны Муаммар Каддафи жестоко подавил их. Однако это спровоцировало интервенцию западных стран. В итоге Каддафи был убит.