Адвокат Кокорина попросил суд отменить арест футболиста

Адвокат футболиста "Зенита" Александра Кокорина подал жалобу на арест своего подзащитного. Дата рассмотрения пока не назначена.

В Мосгорсуд поступила жалоба адвоката Александра Кокорина на арест футболиста. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"В суд поступила кассационная жалоба адвоката Олега Попова в интересах Кокорина на постановление Тверского суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметила представитель суда.

Дата рассмотрения жалобы пока не назначена. По данным пресс-службы Мосгорсуда, адвокат Кокорина просит отменить спортсмену арест и назначить меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Восьмого октября футболисты "Зенита" и "Краснодара" Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух инцидентов в Москве. По версии следствия, они избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем в кофейне главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. Возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве в составе группы лиц и побоях. Оба футболиста арестованы до 8 декабря.