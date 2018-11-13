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Следственный комитет возобновил расследование убийства Игоря Талькова

17:01
  • вторник
  • 13 ноября 2018

Следственный комитет возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова, которое произошло 6 октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.

Следственный комитет возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. 

"13 ноября 2018 года ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возобновлено расследование уголовного дела", -говорится в сообщении.

Певец был застрелен 6 октября 1991 во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. В 1992 и 1993 годах на основании собранных доказательств были вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого по делу Валерия Шляфмана. Ему предъявили обвинение в убийстве по неосторожности и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В январе 1992 года Шляфман выехал на постоянное место жительства в Израиль и 19 марта 1993 года производство по уголовному делу было приостановлено.

Ранее потерпевшей по уголовному делу была признана мать Игоря Талькова. В настоящее время, в связи с ее смертью, следствие удовлетворило ходатайство вдовы Игоря Талькова Татьяны о признании ее потерпевшей по делу.

"После допроса в качестве потерпевшей ей и защитнику будут представлены для ознакомления материалы уголовного дела в соответствии со статьей 42 УПК России", - сообщили в СКР.

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