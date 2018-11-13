Порошенко отказался встречаться с епископами УПЦ

Президент Украины Петр Порошенко не приехал на встречу с епископами УПЦ, хотя ранее собирался на переговоры с ними. Он рассчитывал добиться того, чтобы как можно большее количество епископов заявили о своей готовности уйти из УПЦ.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви архиепископ Климент (Вечеря) сообщил, что президент Украины Петр Порошенко собирался приехать на встречу с епископами УПЦ, однако в итоге отказался от этого.

"Судя по всему, анонсированная ранее встреча президента Порошенко с епископатом Украинской православной церкви не состоится. Президент не приехал в Киево-Печерскую лавру, которую Церковь обозначила как место встречи", - отметил в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в Киевской митрополии УПЦ сообщили, что 13 ноября запланирована встреча Порошенко с епископами УПЦ. В ходе переговоров украинский лидер собирался добиваться того, чтобы как можно большее количество епископов заявили о своей готовности уйти из УПЦ.

Ранее каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в "объединительном соборе" православных церквей на Украине. В ходе этого мероприятия должны выбрать предстоятеля "объединенной" церкви. После этого он сможет получить томос об автокефалии от Константинополя. Таковы планы властей Украины и неканонической церковной структуры страны.

11 октября Константинопольский патриархат на заседании синода объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве. Также он объявил о создании своего подворья в Киеве. После этого Московский патриархат объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.