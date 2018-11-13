ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Порошенко отказался встречаться с епископами УПЦ

17:21
  • вторник
  • 13 ноября 2018

Президент Украины Петр Порошенко не приехал на встречу с епископами УПЦ, хотя ранее собирался на переговоры с ними. Он рассчитывал добиться того, чтобы как можно большее количество епископов заявили о своей готовности уйти из УПЦ.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви архиепископ Климент (Вечеря) сообщил, что президент Украины Петр Порошенко собирался приехать на встречу с епископами УПЦ, однако в итоге отказался от этого.

"Судя по всему, анонсированная ранее встреча президента Порошенко с епископатом Украинской православной церкви не состоится. Президент не приехал в Киево-Печерскую лавру, которую Церковь обозначила как место встречи", - отметил в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в Киевской митрополии УПЦ сообщили, что 13 ноября запланирована встреча Порошенко с епископами УПЦ. В ходе переговоров украинский лидер собирался добиваться того, чтобы как можно большее количество епископов заявили о своей готовности уйти из УПЦ.

Ранее каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в "объединительном соборе" православных церквей на Украине. В ходе этого мероприятия должны выбрать предстоятеля "объединенной" церкви. После этого он сможет получить томос об автокефалии от Константинополя. Таковы планы властей Украины и неканонической церковной структуры страны.

11 октября Константинопольский патриархат на заседании синода объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве. Также он объявил о создании своего подворья в Киеве. После этого Московский патриархат объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.

Новости по теме
Президент Украины Пётр Порошенко
Президент Украины Пётр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение