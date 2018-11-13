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Меркель призвала ЕС создать армию в качестве дополнения к НАТО

17:47
  • вторник
  • 13 ноября 2018

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что согласна с мнением президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости создать европейскую армию. По ее мнению, эта армия может стать "хорошим дополнением к НАТО".

Евросоюз должен создать европейскую армию, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая с речью на пленарной сессии Европарламента. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Нам следует - я говорю это совершенно сознательно, опираясь на развитие событий последних дней - нам следует работать над идеей однажды создать настоящую европейскую армию", - подчеркнула она.

Меркель отметила, что общая европейская армия покажет миру, что между европейскими странами больше никогда не будет войны.

"Это не армия, направленная против НАТО, я прошу вас. Эта армия может стать хорошим дополнением к НАТО", - добавила она.

Заявления канцлера ФРГ депутаты Европарламента встретили аплодисментами.

Ранее о необходимости создать европейскую армию, которая не будет зависеть от США, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Однако слова Макрона раскритиковал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его мнению, Европе для начала неплохо было бы "оплачивать свою долю расходов в НАТО".

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