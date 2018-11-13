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Заснувшая в такси модель заявила в полицию об изнасиловании

17:46
  • вторник
  • 13 ноября 2018

Москвичка заявила об изнасиловании после того, как уснула в такси. По данным источника в правоохранительных органах, инцидент произошел в ночь на 12 ноября.

Москвичка заявила в полицию об изнасиловании после того, как уснула в такси. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

По его словам, днем 12 ноября в полицию обратилась 24-летняя девушка, подрабатывающая моделью. Она сообщила, что в ночь на понедельник вышла из бара "Варка" в центре Москвы и вызвала такси. Она села в машину и по дороге уснула. 

"В какой-то момент в течение получаса таксист остановил машину, затем неизвестный азиатской внешности залез в салон, пересадил девушку в другой автомобиль и совершил над ней сексуальное насилие", - рассказал источник.

Девушка не помнит, где произошло изнасилование, но водитель высадил ее в Люберцах, после чего скрылся. По данному факту проводится проверка. Информация передана в Следственный комитет.

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