"Среди друзей и вода — мёд": Путин и Якоб обменялись тостами

Мерлион - это символ Сингапура, наполовину лев, наполовину рыба. Сложно поверить, но всего за несколько десятилетий это место из захолустной рыбацкой деревни превратилось в современный мегаполис. Это одно из самых маленьких государств мира, но уже давно "страна львов" находится на вершине экономических достижений.

Владимир Путин впервые прилетел в Сингапур, и его здесь очень ждали. Едва президент спустился с трапа самолета, как азиатские СМИ начали говорить об этом. Главное событие дня — не саммит АСЕАН, который уже фактически стартовал, а двусторонние переговоры. Халима Якоб устроила государственный обед в честь Владимира Путина. Лидеры даже обменялись тостами, отмечает "ТВ Центр".

"Сингапур – это важный и перспективный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Переговоры с госпожой президентом были продуктивными, всесторонними, интересными. В дружественной, открытой атмосфере мы обсудили практически весь комплекс двусторонних отношений. В Сингапуре, насколько мы знаем, часто говорят: "Среди друзей и вода – мед". Взаимное доверие – это всегда основа прогресса, дружбы, развития", - заявил Владимир Путин.

"Процитирую русскую пословицу "Для милого друга семь верст - не круг", и подчеркну, что, несмотря на расстояния и большую разницу между двумя странами, это были "хорошие 50 лет дружбы", - вторит Якоб.

50 лет дружбы - это время со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. А в последние годы значительно увеличивается товарооборот. В 2017 году он составил 7 миллиардов долларов - рост 94%. Сингапур большинство товаров покупает за границей. Не имея практически никаких природных ресурсов и промышленности, власти развивают финансовый сектор экономики и туризм. Открыли бассейн на крыше небоскреба, построили гигантское колесо обозрения, а рядом разбили тропический парк. Сингапур - это настоящий город-сад, где высокие технологии на каждом шагу. Например, на улице не встретишь полицейских, потому что их заменяют роботы, а все вокруг находится под постоянным видеонаблюдением.

На саммит АСЕАН привезли 20 отечественных проектов. Например, у нас придумали систему, которая в толпе найдет преступника. Другой компьютерный интеллект поможет врачам анализировать снимки МРТ.

"Мы сюда приезжаем на правах равных партнеров, потому что есть большой интерес со стороны сингапурских коллег. Они до некоторых вещей еще сами, так сказать, не дошли. Им есть чему поучиться у нас", - говорит руководитель направления цифровой медицины фонда "Сколково" Сергей Воинов

В азиатском регионе хотят сотрудничать с Россией. Владимир Путин встретился с премьер-министром Малайзии, а на среду запланирована встреча с премьерами Японии, Таиланда и Сингапура. Будут подписаны новые договоры о сотрудничестве. А во вторник Владимир Путин и президент Халима Якоб заложили первый камень в основание российского культурного центра.

"Возведение на сингапурской земле российского культурно-храмового комплекса, безусловно, придаст импульс расширению гуманитарных связей между нашими народами. Рассчитываем, что будущий комплекс станет ещё одной яркой достопримечательностью этого богатого своим многообразием города", - говорит глава МИД России Сергей Лавров.

На этой территории планируется построить православный храм. Для четырех тысяч россиян постоянно проживающих в Сингапуре это станет по настоящему долгожданным событием.

Петр Вершинин, Александр Савин, Вадим Гребенченко. "ТВ Центр", Сингапур.