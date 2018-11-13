Снежный покров в Москве появится к концу ноября

Юг России оказался во власти снегопадов. Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области, там на трассах развернуты 200 пунктов обогрева. В Москве снег пойдет ближе к выходным, однако постоянный снежный покров установится только к концу ноября.

Похолодание и первые снегопады пришли в большинство регионов юга России. На дороги вышла снегоуборочная техника, автомобилистов просят воздержаться от поездок на дальние расстояния, передает "ТВ Центр".

Больше всего бед непогода натворила в Ростовской области, где объявлено штормовое предупреждение. На трассе "Дон" из-за сильного снега и метели произошло крупное ДТП - столкнулись 15 автомобилей. Один человек погиб, еще двое пострадали. На дорогах региона развернуто 200 пунктов обогрева для оказания помощи водителям, попавшим в снежные заторы. Непогода привела к многочисленным автомобильным пробкам и авариям и в Краснодаре. Усугубило ситуацию то, что многие водители не успели сменить летние шины на зимние.

В Москве снег выпадет только к концу недели. Такой прогноз сделали в столичном метеобюро. Однако там уточнили, что установление снежного покрова пока не ожидается.