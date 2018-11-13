ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Снежный покров в Москве появится к концу ноября

19:51
  • вторник
  • 13 ноября 2018

Юг России оказался во власти снегопадов. Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области, там на трассах развернуты 200 пунктов обогрева. В Москве снег пойдет ближе к выходным, однако постоянный снежный покров установится только к концу ноября.

Похолодание и первые снегопады пришли в большинство регионов юга России. На дороги вышла снегоуборочная техника, автомобилистов просят воздержаться от поездок на дальние расстояния, передает "ТВ Центр".

Больше всего бед непогода натворила в Ростовской области, где объявлено штормовое предупреждение. На трассе "Дон" из-за сильного снега и метели произошло крупное ДТП - столкнулись 15 автомобилей. Один человек погиб, еще двое пострадали. На дорогах региона развернуто 200 пунктов обогрева для оказания помощи водителям, попавшим в снежные заторы. Непогода  привела к  многочисленным автомобильным пробкам и авариям и в Краснодаре. Усугубило ситуацию то, что многие водители не успели сменить летние шины на зимние.

В Москве снег выпадет только к концу недели. Такой прогноз сделали в столичном метеобюро. Однако там уточнили, что установление снежного покрова пока не ожидается.

Главное сегодня
Снегопад в Москве
Снегопад в Москве
Снегопад
Снегопад
Последствия снегопада
Последствия снегопада
ДТП, как следствие снегопада
ДТП, как следствие снегопада
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение