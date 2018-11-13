В Петербурге нашли партию просроченных лекарств на сумму более 300 млн рублей

​На фармацевтической базе в Санкт-Петербурге сотрудники прокуратуры нашли 156 тысяч единиц просроченных лекарств. На общую сумму почти в 300 миллионов рублей. Среди средств с истекшем сроком годности - жизненноважные препараты для онкобольных и пациентов, страдающих сахарным диабетом. По итогам проверки будет дана оценка действиям городского комитета по здравоохранению. Именно его сотрудники заключали контракт с этим фармацевтическим складом.

Так называемая тяжёлая медицинская артиллерия – препараты, которые продаются строго по рецептам. Их выписывают по серьёзным медицинским показаниям: онкогематологические заболевания, аутоиммунные, сахарный диабет, трансплантация органов. Это очень дорогостоящие лекарства, цена за одну упаковку доходит до нескольких тысяч рублей, сообщает "ТВ Центр".

Препараты закуплены по федеральным и региональным целевым программам. Пациенты должны получить их бесплатно. Но эти лекарства вообще не попадут на полки городских аптек. Причина - истёкший срок годности. 2013-й, 2014-й, август 2018-го. Внушительное количество подобных медикаментов обнаружила городская прокуратура во время внеочередной проверки.

"В прокуратуру поступают обоснованные жалобы граждан на отсутствие в магазинах препаратов и медицинских изделий. На момент проверки в зоне карантина находилось 156 тысяч единиц лекарственных препаратов и изделий с истёкшим сроком годности на сумму более 300 миллионов рублей", - рассказала старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по связям со СМИ Юлиана Алексеева.

В Петербурге сейчас почти 700 рецептов находится в так называемом "листе ожидания". Надежда отчаялась найти лекарство для сына. Без уколов распухают суставы ног, невозможно ходить. Много лет семья получает препарат бесплатно, по федеральной льготе. Но последний рецепт, выданный ещё в августе, до сих пор невозможно отоварить.

Вопреки законам логики, в аптеках нужных лекарств нет, зато на складе хранятся горы просроченных. В комитете по здравоохранению Петербурга это объясняют разными причинами. У каких-то препаратов слишком тяжелые побочные эффекты, иногда врачи выписывают рецепты на более современные лекарства, чем прошли по госзакупкам. В итоге уже имеющиеся лекарства остаются невостребованными, а вернуть их поставщику не позволяет контракт. Самая тяжелая ситуация с медикаментами, используемыми в трансплантологии.

"То, что касается препаратов при трансплантации органов или тканей, это тема очень тяжелая. Она в Минздраве также известна, в следствии того, что закупки проводятся по 44 федеральному закону по международным патентованным наименованиям, понятно, что выигрывают дженерические препараты", - отметила начальник управления по организации работы фармацевтических учреждений комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Людмила Сычевская.

Впрочем, многие пациенты, оставшиеся без лекарств, такие как сын Надежды, утверждают: они принимают один и тот же препарат много лет подряд, и только в последнее время стали ощущать такие серьёзные перебои с лекарствами. Доходит до того, что приходится делить одну дозу пополам, чтобы как-то дожить до следующей поставки.

Прокуратура Петербурга полагает, что проблема кроется в недостаточной координации между региональным и федеральным ведомствами, в результате чего были закуплены не те препараты, которые требовались пациентам. По результатам проверки не исключается вероятность возбуждения уголовного дела, но только ли в Петербурге такая ситуация с дефицитом одних лекарств и переизбытком других? В Министерстве здравоохранения ситуацию комментировать отказались.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасёв. Северо-Западное Бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.