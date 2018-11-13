УПЦ прекращает евхаристическое общение с Константинополем

Собор епископов УПЦ (МП) расценил решение Священного синода Константинопольского патриархата по украинскому вопросу как не имеющее канонической силы. Кроме того, епископы приняли решение о прекращении евхаристического общения с Константинополем.

Собор епископов Украинской православной церкви (Московского патриархата) заявил о прекращении евхаристического общения с Константинополем. Об этом сообщает "Интерфакс".

Также епископы УПЦ расценили решение Священного синода Константинопольского патриархата по украинскому вопросу как не имеющее канонической силы.

"Приняв антиканонические решения, признав раскольников в сущем сане, Константинопольский патриархат, согласно церковным правилам, сам встал на путь раскола. В связи с этим евхаристическое общение Украинской православной церкви с Константинопольским патриархатом в настоящее время невозможно и прекращается", - отмечается в постановлении Собора епископов УПЦ (МП), принятом на заседании 13 ноября.

Кроме того, собор епископов УПЦ (МП) считает невозможным для себя присоединиться к автокефальной Украинской церкви, создать которую намерен Константинопольский патриархат, передает ТАСС.

"Собор епископов подчеркивает, что процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне, не отражает внутренней церковной необходимости", - отмечается в документе.

Также епископы подчеркнули, что томос "не принесет реального церковного единства и углубит раскол и усилит конфликты на Украине".

"В этих условиях привлечение епископата, духовенства и мирян УПЦ к этим процессам считаем невозможным", - говорится в заявлении.

Ранее каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в "объединительном соборе" православных церквей на Украине. В ходе этого мероприятия должны выбрать предстоятеля "объединенной" церкви, который затем сможет получить томос об автокефалии от Константинополя.

11 октября Константинопольский патриархат объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве. После этого Константинопольский патриархат объявил о создании своего подворья в Киеве. В ответ на это Московский патриархат объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.