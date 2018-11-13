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Палестинские группировки объявили о прекращении огня

18:47
  • вторник
  • 13 ноября 2018

Палестинские группировки объявили о прекращении огня в секторе Газа. Это стало возможным благодаря посредническим усилиям Египта. Перемирие будет придерживаться до тех пор, пока его соблюдает Израиль.

Группировки в Палестине объявили о режиме прекращения огня в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Как отметили в оперативном штабе Комитетов палестинского сопротивления, закреплению режима перемирия поспособствовал Египет.

"Сопротивление будет придерживаться перемирия до тех пор, пока его соблюдает сионистский враг (Израиль, - прим. ред.)", - говорится в коммюнике.

Между тем, армия обороны Израиля сообщила данные об атакованных в секторе Газа военных целях. В частности, там отметили, что по израильской территории было запущено 460 ракет. В ответ были поражены 160 целей.

Ранее стало известно, что Израиль стягивает дополнительные силы к сектору Газа. Перед этим по позициям ХАМАС в секторе Газа были нанесены удары. Поражены военные лагеря, наблюдательные посты, мастерские по производству оружия и подземные туннели. Погибли, по меньшей мере, три человека.

Атака была совершена в ответ на действия Палестины, с территории которой выпустили около 400 ракет. Одна из них попала в автобус.

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