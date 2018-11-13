Цена нефти марки Brent впервые с 5 апреля упала ниже 67$ за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года впервые с 5 апреля упала ниже 67 долларов за баррель. Теперь ее стоимость составляет 66,68 доллара.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года в опустилась на 4,91% ходе торгов на бирже ICE в Лондоне. Теперь ее цена составляет 66,68 доллара за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Ранее 13 ноября стоимость нефти опустилась ниже психологической отметки в 68 долларов за баррель впервые с 9 апреля.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в 67 долларов за баррель 5 апреля.