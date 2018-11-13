У СБ ООН запросили срочные консультации по происходящему в секторе Газа

​Совет Безопасности ООН во вторник проводит срочные консультации по ситуации в секторе Газа. За прошедшие сутки Израиль нанес удары по 160 целям в Газе в ответ на 460 ракет и мин, выпущенных палестинскими боевиками по еврейскому государству. Палестинская сторона 13 ноября заявила, что согласна на перемирие с Израилем.

Самое масштабное обострение палестино-израильского конфликта с 2014 года. Так подытоживают прошедшие двое суток политики и эксперты. Поступают данные о том, что к вечеру между сторонами было заключено перемирие. Посредником выступил Египет. Правительство Израиля это не подтверждает, но и не опровергает. Что можно сказать определённо, так это, что во второй половине дня интенсивность обстрелов и ударов с обеих сторон действительно снизилась. Последние сутки стоили жизни одному израильтянину и семи палестинцам, сообщает "ТВ Центр".

"Национальная полиция Израиля продолжает усиливать безопасность в разных частях страны. В основном - в городах на юге. В результате атак, за последние 48 часов, по нам было выпущено более 400 ракет из Сектора Газа. Более 100 из них были перехвачены системой "Железный купол". В Ашкелоне было прямое попадание ракеты в дом, где погиб мужчина. Одна женщина серьёзно пострадала. За последние 24 часа 71 израильтянин был госпитализирован в результате обстрелов", - отметил пресс-секретарь полиции Израиля Микки Розенфельд.

Минувшая ночь была самой тяжёлой для обеих сторон конфликта. На ракетные пуски из Газы израильтяне ответили массированными авиаударами. К утру в некоторых районах Газы невозможно было пройти по улице - всё завалено обломками.

"Земля начала сотрясаться под ногами. Как вы видите, здесь ничего не осталось. Больше нет ни магазина, ни аптеки, ни офиса, ни стен, ни одного целого здания. Дорога перекрыта. Движение везде заблокировано", - отметил житель Газы Абу Айман Лемзени.

Израильские ракеты поразили четыре стратегических военных объекта ХАМАС, а также здание отеля и телерадиокомпании.

"Я надеюсь, международное сообщество осознает, что здесь происходит. ХАМАС - незаконная организация - решила атаковать израильских мирных граждан без всяких причин. Всего несколько дней назад они получили деньги от Катара, которые ранее запрашивали. И сейчас они решили взорвать регион. Не нужно настаивать на том, что обе стороны должны снизить накал. Это относится к одной стороне. А Израиль - это государство, которое просто хочет обеспечить безопасность своих граждан", - сказал лидер оппозиции Ципи Ливни.

Ни одна сторона конфликта не считает себя виновной. Глава кабинета министров Израиля Биньямин Нетаньяху после шестичасового совещания с силовиками, заявил, что еврейское государство реализует своё право на самозащиту. А военным поручил продолжать наносить ответные удары по целям в секторе Газа "по мере необходимости". Если это и перемирие, то крайне хрупкое.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".