Британия и ЕС пришли к соглашению по Brexit на техническом уровне

Переговорщики от Великобритании и Евросоюза согласовали соглашение о Brexit на техническом уровне. Теперь в среду британское правительство проведет внеочередное заседание по вопросу выхода из ЕС.

Соглашение об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза согласовано на техническом уровне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую телерадиовещательную корпорацию BBC.

14 ноября британское правительство проведет внеочередное заседание по вопросу выхода из ЕС.

"Да, я знакома с информацией о согласовании на техническом уровне. Официальное заявление будет сделано в надлежащем порядке... Насколько мне известно, совещание кабинета министров запланировано на среду", - сказала источник, близкий к канцелярии правительства.

По словам собеседницы агентства, ЕС рассчитывает, что Британия внесет ответное предложение об установлении безвизового режима в случае Brexit без достижения сделки.

Ранее в ходе переговоров в Брюсселе стороны сблизили позиции и согласовали положения "сделки" по Brexit.